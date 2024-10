Una gara di murales per riqualificare il quartiere di Croce Valanidi: la bella iniziativa a Reggio Calabria | FOTO

StrettoWeb

Una bella iniziativa per Croce Valanidi, quartiere della zona sud di Reggio Calabria. Grazie a un’idea della Presidente del Comitato, Stefania Foti, la frazione è stata infatti riqualificata con la realizzazione di diversi murales ad opera di cittadini della zona. L’intenzione, così come poi è effettivamente avvenuto, è nata con l’obiettivo di coinvolgere un po’ tutti e infatti si sono prestate famiglie intere e molti bambini.

L’iniziativa è partita l’1 settembre ed è durata tutto il mese, fino al 30 settembre, conclusa a ridosso della festa di S.Maria Dell’Arco a Bovetto, che si terrà nel weekend. Per questo la premiazione avverrà domenica sera, 6 ottobre, durante i festeggiamenti civili. Avete sentito bene: premiazione. Premiazione perché questa settimana, fino a domenica appunto, verrà votato il miglior murales. In gara ce ne sono 19.

La votazione finale sarà composta per il 50% dal voto del pubblico, tramite il seguente link (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDMtt3LRwQJqClFQTGxvynA4U5RC4CiTTCxcc35K-3vHIYgg/viewform), e per l’altro 50% tramite una giuria tecnica. Giuria tecnica che lunedì pomeriggio si è recata sul posto, ha visionato di presenza tutti i murales e ha valutato. Ora si attende soltanto il giudizio del pubblico, che avrà tempo fino a sabato alle ore 16 per votare.

I nomi degli artisti

Coloro che hanno realizzato i murales sono:

Fortunata Versaci,

Peppe Garofalo,

Maria Antonietta Chilà,

Piero Pavone,

Antonella Bellocchio,

Agnese Barreca,

Daniele Ficara,

Gianluca Barreca,

Demetrio Vincenzo Barreca,

Maria Anna Calabrese,

Milena Barreca,

Pina Minniti,

I bambini Michela, Gabriele, Gemma, Angela e Camilla.

I nomi della giuria tecnica

La giuria tecnica è formata da:

Consigliere dott. Filippo Quartuccio

Elmar Elisabetta Marcianò, direttore responsabile di Reggio Informa e presidente dell’Associazione “LiberArchè APS”

Francesco Logoteta, pittore e scultore

Francesco Latella, vicepresidente dell’Associazione “Reggio Cresce”

Fiorella Iacona, docente di Storia dell’Arte.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.