Reggio Calabria, 20 milioni per il rifacimento delle strade e non solo: il Comune presenta il nuovo piano straordinario

StrettoWeb

“Strada facendo”. Così è stato rinominato, richiamando al titolo di una celebre canzone di Claudio Baglioni, il piano straordinario del Comune di Reggio Calabria che prevede il rifacimento di strade e sottoservizi, ovvero tombini e caditoie. L’Amministrazione ha deciso di annunciarlo e presentarlo oggi in una conferenza stampa a Palazzo San Giorgio, svelando la cifra di 20 milioni di euro investita per questo piano. La città, dopo anni e anni senza manutenzione, potrebbe dunque veder presto realizzati interventi importanti sul rifacimento delle strade soprattutto nelle zone di periferia. Alcuni di questi, in realtà, sono già stati realizzati.

A margine della conferenza ne ha parlato il Sindaco Falcomatà: “non solo rifacimento delle strade, ma anche dei sottoservizi, quindi tombini e caditoie. Sono quasi 20 milioni di euro che noi andiamo a recuperare dalla rimodulazione dei mutui, grazie all’uscita del piano di riequilibrio. Con questi fondi, per spese di investimento, andiamo a dare un segnale decisivo a tutta la città. Sono interventi che riguardano le zone periferiche, collinari. Alcuni interventi sono già conclusi, altri sono in corso di esecuzione. Oltre a questo c’è un programma più ampio che verrà presentato nelle prossime settimane e che riguarda il decoro sui marciapiedi, ad esempio”, ha detto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.