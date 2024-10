Rifacimento strade a Reggio: Versace, Castorina e Burrone si esaltano, “continuiamo a lavorare per una città normale”

StrettoWeb

A Reggio Calabria rifanno le strade. Wow. Sono tutti contenti. Talmente contenti che lo hanno annunciato in conferenza stampa. Va bene. E’ vero che non siamo in Kenya – e che quindi non ci sia nulla da festeggiare – ma sorvoliamo. L’investimento è corposo e si spera che le strade possano trovare pace dopo anni di mancata manutenzioni e voragini enormi.

A esaltarsi per questa “grande conquista” sono Versace, Castorina e Burrone, componenti del neo gruppo R.E.D. “Crediamo sia prioritario, importante e politicamente corretto l’attenzione che l’amministrazione comunale guidata da Giuseppe Falcomatà ha voluto dare ai servizi essenziali rendendo possibile, dopo l’uscita dal piano di riequilibrio finanziario, un investimento di 20 milioni di euro sulle strade cittadine e sui sottoservizi della nostra città”, hanno detto.

“Le linee di intervento programmate andranno a toccare – spiegano i Consiglieri del Gruppo R.E.D. – le zone periferiche e collinari con una pianificazione mai fatta prima a Reggio Calabria e con un accordo quadro già in essere per rendere la programmazione imminente e tangibile”.

“L’intervento voluto dall’amministrazione comunale non si limita solo al rifacimento delle strade – spiegano i consiglieri – tanto da elaborare un piano più ampio che verrà presentato nelle prossime settimane e che riguarderà anche il ripristino dei marciapiedi e la sicurezza pedonale intensificando l’attività di monitoraggio e controllo sui lavori delle aziende private, responsabili spesso del deterioramento del manto stradale appena rifatto. Prosegue – concludono Burrone, Castorina e Versace – il nostro impegno per una città normale, partendo dalle piccole cose e concretizzando fatti nell’interesse della cittadinanza”.

