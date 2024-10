Pergolizzi dopo Reggina-Paternò: “siamo squadra offensiva, ma se non la sblocchiamo…”

StrettoWeb

La Reggina supera 3-0 il Paternò. In zona mista, a Radio Febea, ha parlato il tecnico amaranto Rosario Pergolizzi che ha definito la gara dei suoi ragazzi ottima per “equilibrio, abbiamo giocato in avanti, abbiamo recuperato e siamo ripartiti“. Meno bene nel secondo tempo “forse per via della sicurezza… c’è da migliorare e lavorare ma in questa settimana c’è stato un miglioramento“.

La Reggina, secondo Pergolizzi è propensa all’attacco ma ha un problema “quando non riusciamo a sbloccare la partita“, afferma il tecnico sottolineando l’episodio del gol annullato a Ragusa dopo il quale “abbiamo rischiato il gol. Ci vuole sempre fame“.

A proposito di gol: “7 in due partite“, sottolinea il tecnico amaranto che sul sistema di gioco poi taglia corto: “quando si vince è quello giusto. Veniamo da 2 settimane di lavoro in cui abbiamo retto bene, adesso rifiatiamo un po’ domani e ripartiamo“.

Capitolo singoli: “i motori bisogna tenerli sempre accesi, noi abbiamo bisogno di tutti, magari c’è qualcuno che accetta di non giocare e altri meno. Dall’Oglio ancora ha qualche fastidio, è giusto portare chi sta meglio. Laaribi? Lui si è sempre comportato bene con me, ma al momento ci sono altri davanti a lui“, ha concluso.

