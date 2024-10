Reggina, a 4 giorni da Enna ancora prestazione e vittoria rotonda: contro il Paternò è 3-0

StrettoWeb

Altra vittoria (con ottima prestazione). Dopo settimane altalenanti, con risultati sofferti o negativi, e con prestazioni discutibili, per la seconda giornata di fila la Reggina trova sia il risultato rotondo che la bella prestazione. Seppur contro un altro avversario alla portata (ma in altre situazioni con compagini della stessa caratura si era sofferto), il Paternò, Barillà e compagni trovano un successo meritato e senza discussioni, con il punteggio di 3-0.

Le scelte. Pergolizzi sembra aver trovato la quadra tattica, confermando un 4-3-3 che per ora gli ha dato discrete indicazioni: torna Barillà (al posto di Urso), così come Provazza per Renelus e Barranco per Curiale. La partita. Il primo tempo è sulla falsariga del match di Enna. Buona intensità, palleggio e occasioni, anche se solo un gol, ancora di Cham, sempre dopo gli sviluppi di un corner. Qualche minuto prima, parata di Lazar, ancora prima rete annullata a Ragusa, frutto di una pericolosità offensiva che – come spesso accaduto – non viene sfruttata a dovere negli ultimi 16 metri. Il primo tempo, però, si chiude meritatamente sull’1-0.

Sterilità offensiva che scompare nella ripresa. In avvio di secondo tempo, infatti, la squadra amaranto non dà tempo all’avversario di provare a pareggiarla, raddoppiando e triplicando il risultato nel giro di un quarto d’ora. Dopo Cham, ancora un difensore, ancora da corner: questa volta è Girasole a fare 2-0. Il tris all’ora di gioco, invece, è di Forciniti, tra i migliori in campo. L’ultima mezz’ora è accademia, tanti cambi e gestione, ma fino a un certo punto, perché la compagine di Pergolizzi continua a spingere, sfiorando più volte il quarto gol.

