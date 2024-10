Serie D: tris Scafatese e Reggina, il Siracusa rallenta e Vibonese ok. Risultati e classifica: bagarre in vetta

StrettoWeb

Bagarre in vetta. Quattro squadre in un punto. Comincia a delinearsi la classifica del girone I di Serie D, con quattro squadre a contendersi il primato. Altra prestazione e vittoria convincente per la Reggina, contro il Paternò; stesso risultato (3-0) della Scafatese contro il Pompei. Ne approfitta la Vibonese, che vince a Sant’Agata di Militello, mentre il Siracusa perde di nuovo il primo posto dopo aver rallentato a San Cataldo (0-0).

Prima sconfitta per Cozza, in casa del Castrumfavara, mentre il Sambiase sbanca Ragusa e l’Acireale batte l’Akragas. Di seguito risultati e classifica.

Risultati Serie D, 9ª giornata

Acireale-Akragas 1-0

Castrumfavara-Locri 2-0

Enna-Licata 2-1

Reggina-Paternò 3-0

Scafatese-Pompei 3-1

Ragusa-Sambiase 0-1

Igea Virtus-Nissa 0-0

Sant’Agata-Vibonese 1-2

Sancataldese-Siracusa 0-0

Classifica Serie D

Scafatese 20 Vibonese 20 Reggina 19 Siracusa 19 Locri 13 Sambiase 13 Castrumfavara 12 Igea Virtus 12 Paternò 12 Enna 12 Sant’Agata 10 Pompei 10 Nissa 9 Sancataldese 9 Ragusa 8 Licata 8 Acireale 8 Akragas 5

Prossimo turno (10ª giornata)

Domenica 3 novembre alle ore 14.30

Akragas-Reggina

Licata-Acireale

Locri-Sancataldese

Nissa-Scafatese

Paternò-Sant’Agata

Pompei-Castrumfavara

Sambiase-Igea Virtus

Siracusa-Enna

Vibonese-Ragusa

