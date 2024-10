Redel Viola-Barcellona, 3° QT: si torna sul parquet, inizia il secondo tempo

Tripla di Ani, prova a scappare la Viola (55-51). Gita in lunetta per Simonetti: 1/2 (56-51). Tripla in punta di Tyrtyshnik, il talento è di famiglia (56-54).

Si torna in campo per il secondo tempo. Idiaru realizza (44-44). Frizzarin per il nuovo vantaggio dei siciliani (44-46). Pezzo di bravura di Simonetti, 2 con fallo: libero extra fuori, ma Donati è il più lesto per il rimbalzo e il tap-in vincente (48-46). Tripla di Frizzarin, ancora (48-49). Idiaru realizza (50-49). Manfrè da una parte, Ani dall’altra, match in equilibrio (52-51).

Fine 2° QT - Viola sotto 42-44 all'intervallo

Secondi 10 di gioco al via. Due per Simonetti (19-21). Poco lucido Fernandez, perde palla e commette fallo: gioco da 3 punti per Epifani (19-24). Finalmente Idiaru: tripla! (22-24). Cessel in lunetta: 1/2 (23-24). Esce bene dal blocco Tyrtyshnik e spara da 3 (23-27). Bangu in lunetta: 1/2 (24-27). Gioca bene Barcellona, con coraggio e sfrontatezza: tripla di Epifani in angolo (24-30).

Epifani ruba palla a Fernandez (davvero in ombra) e segna in contropiede. Dall’altra risponde Simonetti (26-32). Gojkovic ne mette 2 (26-34). Tripla di Fernandez che prova a mettersi in ritmo (29-34). Simonetti in lunetta: 2/2 (31-34). Ivanaj ruba palla e va a concludere, niente canestro, ma due liberi per fallo subito: 2/2 (33-34). Tripla di Manfrè (33-37). Bella giocata di Ani che con un cambio mano dietro schiena fa partire il contropiede, pesca Ivanaj tutto solo sul lato opposto ma l’albanese pesca la linea nel tentativo di mettersi in movimento per la tripla… coach Cadeo chiama time out.

Ani sfiora il gioco da 3 punti, guadagna e trasforma due liberi (35-37). Frizzarin fa 1/2 (35-38). Quattro punti in fila per Ani, sorpasso Viola (39-38). Fernandez fa 1/2 dalla linea della carità (40-38). Tripla clamorosa, in caduta, di Epifani (40-41). Ani battaglia da sotto, altri due liberi a bersaglio, sale in doppia cifra (42-41). Miljkovic porta avanti i siciliani prima dello scadere (42-44). Finisce il primo tempo.