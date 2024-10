Risultati Serie B Interregionale: 2 su 2 per la Viola, ko Piazza Armerina, Angri fa paura | CLASSIFICA

StrettoWeb

Conclusa la 2ª Giornata della Serie B Interregionale per quanto riguarda i risultati dei match del Girone H. Seconda vittoria in due gare per la Redel Viola Reggio Calabria che dopo Marigliano vince in casa contro Barcellona. Secondo ko consecutivo per Piazza Armerina che cede in casa contro Marigliano. Quasi 40 punti di differenza (nuovamente) nel successo di Angri che si sbarazza facilmente di Matera. Nelle altre gare Milazzo batte Messina, Castanea supera Rende e Antoniana ha la meglio su Catanzaro.

Risultati 2ª Giornata Serie B Interregionale Girone H

Sabato 5 ottobre

Ore 18:00

Antoniana-Catanzaro 70-55

Domenica 6 ottobre

Ore 18:00

Milazzo-Messina 89-77

Angri-Matera 90-53

Piazza Armerina-Marigliano 91-96

Castanea-Rende 91-90

Redel Viola Reggio Calabria-Barcellona 85-81

Classifica Serie B Interregionale Girone H

Angri 4 Redel Viola Reggio Calabria 4 Rende 2 Matera 2 Castanea 2 Marigliano Messina 2 Antoniana 2 Milazzo 2 Catanzaro 0 Catanzaro 0 Barcellona 0 Piazza Armerina 0

Il prossimo turno: i match della 3ª Giornata di Serie B Interregionale Girone H (infrasettimanale)

Mercoledì 9 ottobre

Ore 18:30

Castanea-Milazzo

Ore 20:30

Catanzaro-Messina

Rende-Redel Viola Reggio Calabria

Giovedì 10 ottobre

Ore 19:30

Matera-Antoniana

Ore 20:30

Marigliano-Angri

Barcellona-Piazza Armerina

