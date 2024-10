Meteo Siracusa, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Siracusa indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 22,6°C, con una leggera brezza proveniente da nord-nord ovest. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 94%. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che toccheranno i 27,3°C intorno alle 10:00, accompagnate da venti moderati.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo evidenziano una stabilità climatica, con temperature massime che si avvicineranno ai 28,4°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con valori che raggiungeranno il 100% durante le ore centrali della giornata. I venti, inizialmente leggeri, si intensificheranno, raggiungendo velocità di circa 24,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che contribuirà a mantenere un clima asciutto e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere lentamente, attestandosi attorno ai 26,7°C alle 16:00. La nuvolosità continuerà a coprire il cielo, mantenendo un’atmosfera piuttosto grigia. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 24°C. Anche in questo frangente, la copertura nuvolosa rimarrà elevata, con valori che si manterranno attorno al 100%.

In conclusione, le previsioni meteo per Siracusa nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Le condizioni climatiche non subiranno variazioni sostanziali, suggerendo un proseguimento di questo trend anche nei giorni successivi. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle bellezze di Siracusa senza doversi preoccupare di maltempo o precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +22.6° perc. +22.8° Assenti 3.3 NNO max 4.1 Maestrale 73 % 1010 hPa 5 nubi sparse +22.8° perc. +22.7° Assenti 4.9 SO max 5.4 Libeccio 61 % 1010 hPa 8 cielo coperto +25.3° perc. +25.2° Assenti 11.5 SSO max 13.7 Libeccio 49 % 1010 hPa 11 cielo coperto +27.8° perc. +28.6° Assenti 22 SSO max 28.6 Libeccio 54 % 1009 hPa 14 cielo coperto +28.3° perc. +29.3° Assenti 25.6 SSO max 32.3 Libeccio 55 % 1008 hPa 17 cielo coperto +25.6° perc. +26° Assenti 17.3 SO max 23 Libeccio 69 % 1008 hPa 20 cielo coperto +24.2° perc. +24.6° Assenti 7.7 O max 10.8 Ponente 75 % 1009 hPa 23 cielo coperto +23.8° perc. +24.2° Assenti 5 N max 7.3 Tramontana 75 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:24

