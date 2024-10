Meteo Catania, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Catania di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nubi, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, mentre nella mattina si assisterà a una leggera apertura con nubi sparse. Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno, mantenendo una copertura nuvolosa variabile. La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte (00:00 – 05:00), Catania registrerà un cielo coperto, con temperature che varieranno da +21,6°C a +21,2°C. L’umidità si attesterà intorno al 74%, con una leggera brezza proveniente da Sud-Ovest, con velocità che non supererà i 3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la notte tranquilla dal punto di vista meteorologico.

Durante la mattina (06:00 – 12:00), il cielo rimarrà coperto, ma si noterà un leggero aumento delle temperature, che toccheranno i +25°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 95%, con una leggera diminuzione dell’umidità al 57%. I venti saranno deboli, con velocità che varieranno tra i 3 km/h e i 12 km/h, provenienti principalmente da Sud-Est.

Nel pomeriggio (13:00 – 17:00), le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a +22,4°C alle 17:00. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 72%, mentre i venti si manterranno moderati, con raffiche che potranno arrivare fino a 14,9 km/h.

La sera (18:00 – 23:00) porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +21°C. L’umidità si attesterà attorno al 75%, e i venti continueranno a soffiare debolmente, senza particolari variazioni. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Catania nei prossimi giorni mostrano una stabilità climatica, con temperature miti e una predominanza di nubi. Venerdì e Sabato potrebbero mantenere condizioni simili, con possibili schiarite nel corso della giornata. Tuttavia, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +21.4° perc. +21.6° Assenti 2 SO max 2.5 Libeccio 74 % 1020 hPa 5 cielo coperto +21.2° perc. +21.3° Assenti 2 S max 2.8 Ostro 74 % 1020 hPa 8 cielo coperto +23.2° perc. +23.2° Assenti 4.8 SE max 6.3 Scirocco 64 % 1022 hPa 11 cielo coperto +25° perc. +25° Assenti 10.9 ESE max 9 Scirocco 57 % 1021 hPa 14 nubi sparse +24.3° perc. +24.4° prob. 8 % 14.5 ESE max 14.5 Scirocco 61 % 1020 hPa 17 nubi sparse +22.4° perc. +22.6° prob. 8 % 9.4 ESE max 14.5 Scirocco 72 % 1020 hPa 20 cielo coperto +21.8° perc. +22° Assenti 6 SE max 9.2 Scirocco 75 % 1020 hPa 23 nubi sparse +21.3° perc. +21.4° Assenti 4 SO max 5.4 Libeccio 75 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.