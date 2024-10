Messina Volley, Laganà parla del prossimo avversario: “la Nino Romano è una squadra ostica”

StrettoWeb

Comincia in trasferta la stagione 2024-25 di Serie C femminile FIPAV per il Messina Volley. Infatti le ragazze allenate da mister Francesco Trimarchi faranno visita alla Polisportiva Nino Romano di Milazzo diretta da coach Mauro Maccotta, compagine fra le più preparate del torneo. Si preannuncia già un match di alta classifica, come sottolinea il capitano e palleggiatrice giallo-blu Michela Laganà:

“Dopo due mesi di preparazione siamo felici di ricomiciare a giocare. Già alla prima giornata incontreremo un avversario ostico, ossia la Nino Romano, squadra forte in difesa e che presenta altri punti di forza. Noi cercheremo di mettere in campo tutto quello su cui abbiamo lavorato durante la preparazione. La nostra squadra è composta da giocatrici dello scorso anno e atlete nuove. Stiamo lavorando per diventare squadra e, allenamento dopo allenamento, stiamo raggiungendo questo obiettivo. Il nostro scopo è mettere in campo il nostro gioco di squadra. Quest’anno sarà difficile in quanto ci sono tante pretendenti al salto di categoria e dunque, da questo presupposto, dobbiamo dare il massimo ad ogni partita”.

