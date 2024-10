Messina: volano gli stracci nella Lega dopo l’astensione sul bilancio consolidato

StrettoWeb

Volano gli stracci nella Lega a Messina dopo l’astensione in consiglio comunale dei consiglieri del Carroccio sul bilancio consolidato. Il senatore Nino Germanà, commissario del partito in Sicilia, ha criticato Mirko Cantello che a sua volta ha risposto per le rime. Il vicepresidente del consiglio fuori dalla Lega? Forse sì, forse no, nei prossimi giorni ne sapremo di più.

“Cantello incomprensibile”

“Incomprensibile – afferma Germanà- la nota con cui il consigliere Mirko Cantello rinnega la nota diramata ieri dal gruppo messinese del partito, relativa all’astensione dei consiglieri del gruppo in merito al voto sul Bilancio Consuntivo 2023 della giunta Basile, anche perché Cantello disconosce la nota ma non è capace di entrare nel merito della questione. È facile uscire dall’aula al momento del voto, come lui ha fatto in questo caso, invece di restare seduto al proprio posto e assumersi le proprie responsabilità. È evidente che, pur nella indiscussa libertà di scelta e di coscienza di ciascun consigliere, quando si fa politica seriamente a dettare le linee guida è il partito. Che l’esecutivo di Palazzo Zanca abbia commesso una serie di errori dopo gli altri è cosa discussa e ribadita più volte durante gli incontri del gruppo, quindi non comprendo davvero di cosa si meravigli Cantello se come Lega abbiamo deciso di sottolineare l’ennesimo scivolone dell’amministrazione Basile. Quello che più colpisce -conclude Germanà- è che Cantello si dissoci in maniera plateale dalle scelte di quello che al momento è ancora il suo partito, la Lega, senza però spiegarne i motivi. Ma sia chiaro che nella Lega non esistono né correnti né porte girevoli e questo vale per tutti, nessuno escluso”.

La risposta di Cantello

Cantello risponde a Germanà: “io non ho contestato la nota ma la modalità con cui è stata fatta la nota, se volevano entrare nel merito il senatore Germanà discuteva con noi che siamo i rappresentanti del Consiglio i contenuti del documento e non inviarli senza coinvolgerci, bisognava sedersi a tavolino e discutere e questo non è stato fatto”.

