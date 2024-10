Messina, sorpresa in consiglio comunale: sì al bilancio consuntivo ma non all’immediata esecutività, slittano le assunzioni

StrettoWeb

E’ stato approvato in tarda serata il bilancio consolidato 2023 del comune di Messina, in sostanza l’insieme il conteggio della somma tra il bilancio comunale e quello delle società partecipate. Dopo l’approvazione del “Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2023”, avvenuto la scorsa settimana, questo era un passaggio decisivo per quanto riguarda le assunzioni in comune. Mentre il bilancio consolidato dopo un lungo dibattito ha avuto l’approvazione dell’aula con 12 favorevoli, 3 contrari e 10 astenuti, l’immediata esecutività, invece, non passa.

Cipolla: “le assunzioni slittano a Cipolla”

“Oggi in consiglio comunale è stato approvato il bilancio consolidato dell’ente. Purtroppo però, il voto di astensione e contrario di alcuni consiglieri che ha causato la mancata approvazione dell’immediata esecutività della delibera, ha posticipato le assunzioni al mese di Dicembre piuttosto che a Novembre”, è quanto spiega il consigliere Ciccio Cipolla.

Pd: “ecco perchè non abbiamo votato sì”

“Non possiamo votare una partecipata, Arismé, Agenzia per il risanamento e la riqualificazione della città, priva di contratto di servizio da quattro anni”, hanno evidenziato i consiglieri del Partito Democratico.

