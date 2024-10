Messina, l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto avvia il confronto sul Port Community System

StrettoWeb

L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ha recentemente attivato il Port Community System (PCS), piattaforma informatica che abilita lo scambio sicuro ed intelligente di informazioni tra stakeholder pubblici e privati, al fine di incrementare l’efficienza e la posizione competitiva della locale comunità portuale. Il progetto si inquadra nel processo di digitalizzazione dei porti italiani, avviato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per realizzare l’interoperabilità fra le Pubbliche Amministrazioni coinvolte e la Piattaforma Logistica digitale Nazionale (PLN) ed è stato finanziato a valere sulle risorse previste dalla misura M3C2 I 2.1 del PNNR #Next Generation Italia.

A conclusione della prima fase di avviamento, l’AdSP annuncia adesso l’inizio delle consultazioni con i principali stakeholder per procedere con lo sviluppo del PCS. Queste riunioni mirano a delineare le possibili evoluzioni del sistema, favorendo un confronto diretto tra i diversi attori del settore per migliorare l’efficienza e l’integrazione nella gestione dei dati e delle informazioni, facilitando la gestione delle attività logistiche e delle operazioni portuali così come la collaborazione tra tutti gli operatori coinvolti. Il Port Community System si arricchirà delle seguenti funzioni:

Interoperabilità eFTI/eCMR

Per il trattamento delle informazioni elettroniche sul trasporto merci e l’uso della lettera di vettura elettronica;

Modulo Merci e Passeggeri intra EU/Nazionali/Stretto

Per l’ottimizzazione di flussi e scambi informativi su traffico passeggeri e Ro/Ro sullo Stretto, da/per Milazzo e autostrade del mare;

Gestione rifiuti portuali

Per la semplificazione delle procedure di richiesta/attivazione dei servizi e per rendere immediatamente accessibili agli enti preposti le informazioni necessarie ai controlli;

Merci Pericolose in porto

Per supportare e migliorare l’attuale sistema di gestione e mettere a sistema le informazioni a beneficio degli operatori preposti;

Traffico Crocieristico

Per ottimizzare le attività di controllo ai varchi e l’organizzazione di supporto alla logistica in banchina;

Modulo Base analisi e identificazione veicoli

Per analizzare e gestire i flussi di ingresso nei vari porti;

Infomobilità

Per mettere a disposizione degli utenti dei porti tutte le informazioni disponibili per la pianificazione del proprio viaggio (orari e banchine di partenza, ritardi, ingorghi stradali, ecc.);

Alle riunioni con i portatori di interesse, pianificate dall’AdSP dello Stretto nei giorni 23 e 24 ottobre presso i propri uffici di Messina in via Vittorio Emanuele II n. 27, sono stati invitati alcuni componenti dell’Organismo di Partenariato, le associazioni di autotrasportatori, le Capitanerie di porto, i servizi tecnico nautici e le Autorità doganali e di polizia. Tutti i rappresentanti degli enti e delle categorie interessate sono invitati a partecipare, al fine di garantire una piena collaborazione e un confronto costruttivo per il miglioramento dell’intero sistema portuale.

Per maggiori informazioni o chiarimenti, si prega di contattare l’ente ai numeri 090 6013201 – 6013259, Email info@adspstretto.it

