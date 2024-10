Da Messina all’aeroporto di Reggio Calabria per un volo Ryanair in 1 ora: la storia che unisce lo Stretto

StrettoWeb

Da Messina all’aeroporto di Reggio Calabria in 1 ora di tempo e poco più. In tempo per prendere un volo Ryanair. La storia di un passeggero messinese diventata virale sui social che testimonia come l’aeroporto di Reggio Calabria sia ormai una vera e propria risorsa per l’intera area dello Stretto.

Il viaggio inizia dal porto di Messina alle 12:45. Aliscafo Libery Lines preso alle ore 13:00 in direzione Reggio Calabria. Bus ATAM alle 13:40 con destinazione Aeroporto Tito Minniti raggiunto alle ore 14:00. In poco più di un’ora è possibile cambiare città, Regione e volare magari in una nazione differente. Una ‘normalità’ alla quale vogliamo piacevolmente abituarci.

