Da Messina all’aeroporto di Reggio Calabria, la segnalazione: “migliorare coincidenze aliscafo-bus e sarà comodità per tutti”

Nella serata di ieri abbiamo pubblicato la storia di un cittadino di Messina che ha attraversato lo Stretto in poco più di 1 ora raggiungendo l’aeroporto di Reggio Calabria. Per qualcuno potrà sembrare una banalità, ma l’attraversamento di più regioni, utilizzando 3 mezzi (aliscafo e bus per poi prendere l’aereo) in poco tempo non è cosa da poco. In particolar modo per i cittadini peloritani che possono sfruttare un aeroporto relativamente vicino e, attualmente, ben più collegato rispetto al passato grazie alle nuove tratte Ryanair.

Un servizio che però necessita di qualche miglioria. Un lettore di StrettoWeb, sempre dalla città di Messina, ispirato dal nostro articolo, ha voluto rivolgere un appello ad ATAM affinchè vengano migliorate le coincidenze che collegano gli aliscafi Liberty Lines ai bus che viaggiano verso l’aeroporto.

In particolar modo, il problema si presenta con l’aliscafo delle 08:15 che arriva a Reggio Calabria alle 08:45 circa, 5 minuti dopo della partenza del bus delle 08:40 che chi arriva dalla Sicilia non riesce a raggiungere in tempo. Spostare l’orario di partenza del bus anche solo di 15 minuti costituirebbe un vantaggio enorme per tantissimi cittadini peloritani in viaggio verso l’aeroporto Tito Minniti.

La lettera del cittadino messinese

“Vi scrivo, ispirato dal vostro articolo recentemente pubblicato sui collegamenti tra Messina e l’Aeroporto dello Stretto.

Se da un lato mi trovo contento per coloro che riescono a usufruire del servizio, dall’altro mi urge segnalare che alcune corse Liberty Lines non hanno coincidenza con i bus ATAM: vedi il caso dell’aliscafo che parte da Messina alle 8.15 per arrivare a Reggio alle 8.45, mentre il bus linea PA di ATAM diretto all’aeroporto parte alle 8.40.

Mi chiedo: chi utilizzerà quel bus se i potenziali viaggiatori verso l’aeroporto arriveranno al porto di Reggio 5 minuti dopo la sua partenza?

Ciò costringe gli interessati a usufruire dell’aliscafo precedente, delle 7.15, con conseguente grande dispendio di tempo, oppure arrivare a Villa e da lì provare a raggiungere l’aeroporto… e la comodità si trasforma in avventura.

Mi sono già rivolto ad ATAM per segnalare il fatto, al momento senza successo. Chissà la vostra voce, più forte, possa far smuovere qualcosa“.

Accolto l’appello del nostro lettore, rilanciamo la proposta di migliorare le coincidenze aliscafo-bus, richiesta alla quale siamo sicuri che ATAM non resterà insensibile e cercherà di provvedere nel prossimo futuro al fine di rendere più agevole la fruizione dell’aeroporto di Reggio Calabria anche a chi viene da Messina.

