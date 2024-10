Elezioni USA, Trump parla ai musulmani: l’attacco a Harris su Cheney e la guerra in Medio Oriente

StrettoWeb

Le elezioni USA si avvicinano e i due candidati cercano di rinforzare le proprie posizioni e, perchè no, provare a strappare una parte di elettorato all’avversario o a convincere chi ancora non ha deciso da che parte schierarsi.

Nella giornata odierna, mentre i sondaggi lo danno in vantaggio sui votanti arabo-americani, Donald Trump ha rifilato una stoccata importante a Kamala Harris rivolgendosi proprio all’elettorato musulmano. In un messaggio pubblicato sul suo “Truth Social”, Trump ha dichiarato: ”perché i musulmani dovrebbero sostenere la bugiarda Kamala Harris quando lei abbraccia Liz Cheney, che odia i musulmani, una perdente totale, il cui padre ha portato anni di guerra e morte in Medio Oriente?”.

