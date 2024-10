Elezioni Usa, il sondaggio: tra gli arabo-americani Trump è avanti | DATI

StrettoWeb

Gli arabo-americani sono più propensi a votare per Donald Trump che per Kamala Harris, secondo un nuovo sondaggio. Il sondaggio, condotto di Arab News Research and Studies Unit insieme a YouGov, mostra che il 43% sostiene il tycoon rispetto al 41% che preferisce la sua rivale.

L’ultimo sondaggio mostra anche Trump in vantaggio su Harris con il 39% contro il 33% sulla domanda riguardante quale candidato avrebbe più probabilità di risolvere il conflitto israelo-palestinese, mentre i candidati sono in parità al 38% a testa su chi sarebbe “meglio per il Medio Oriente in generale”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.