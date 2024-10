Cosenza, il Sindaco Caruso: “sulla società voci preoccupanti…”. E su un vecchio interesse di un fondo…

StrettoWeb

Parole forti, destinate a far rumore, nel giorno in cui è stato respinto il ricorso contro il -4. E’ una giornata durissima per il Cosenza, che viene dalla sconfitta interna contro il Sudtirol, che è ultimo in classifica, che battaglierà per la decisione odierna. Ma intanto il Sindaco Caruso, in un’intervista al Quotidiano del Sud, non è affatto morbido contro il club di Guarascio. Anzi, per dirla meglio, non nasconde delle preoccupazioni pur non essendone certo.

“Nel Comune, proprio in questa stanza, si concentrano tutte le ‘voci’ che girano in città. Arrivano notizie che fanno dispiacere perché riguardano appunto la prospettiva, arrivano segnali preoccupanti di una situazione economica-finanziaria non brillante. Io mi auguro che non sia così, che queste voci siano assolutamente smentite e soprattutto come cosentini godere di momenti di gioia, di soddisfazione, di tranquillità. Abbiamo in passato già vissuto un fallimento del Cosenza ed è stata una cosa drammatica dal punto di vista sportivo e dal punto di vista dell’immagine della città, ma anche sotto l’aspetto economico. Mi auguro che le voci e le situazioni possano essere superate o smentite”.

Nei giorni scorsi è circolata la voce di una possibile trattativa, prontamente smentita dal club, ma è l’occasione per chiedere al Sindaco di un vecchio interesse – poi sfumato – da parte di un fondo internazionale. “All’epoca (quando il sindaco si propose come “notaio di eventuali richieste di acquisto della società”, ndr) ricordo che ci sono stati contatti, arrivati direttamente alla mia persona, di un fondo internazionale che voleva comprare una squadra di Serie B. Mi hanno chiesto informazioni che ho dato, ma poi non se ne fece per ragioni che non sto qui a dire”.

