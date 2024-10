Penalizzazione Cosenza, il club non molla: “sanzione ingiusta”. La decisione della società

StrettoWeb

“La Corte d’Appello Federale ha confermato la penalizzazione di quattro punti comminata dal Tribunale Federale Nazionale, respingendo il ricorso presentato dal Cosenza. Il Cosenza Calcio prende atto della decisione sfavorevole e, nella piena convinzione delle proprie tesi, continuerà a battersi per vedere riconosciute le proprie ragioni. La Società, dopo aver letto le motivazioni della pronuncia, proporrà ricorso al Collegio di Garanzia del Coni contro una sanzione che si ritiene ingiusta“.

Così in una nota il Cosenza Calcio dopo l’esito del ricorso sul -4, respinto. Per ora rimane dunque la penalizzazione, i 5 punti e l’ultimo posto in classifica. Nessuna riduzione né dimezzamento, ma il club non ci sta e annuncia che non si fermerà.

