Cosenza-Salernitana, si va verso il rinvio

Si va verso il rinvio di Cosenza-Salernitana, match di Serie B in programma inizialmente per sabato alle ore 17.15. La gara del “San Vito-Marulla” verrà infatti posticipata a domenica alle ore 15, per motivi di ordine pubblico. Secondo quanto verificato dalla nostra redazione, a mancare sarebbe soltanto l’ufficialità. Si attende dunque l’annuncio del rinvio del match di qualche ora, al giorno dopo.

Il Cosenza arriverà al match carico dopo la pesante vittoria di ieri sera a Reggio Emilia, firmata Ricciardi. L’obiettivo sarà quello di tornare anche al successo in casa, che manca da diverse settimane. Con i tre punti in casa dell’ex Viali la classifica fa meno paura, ma dimostra anche che sul campo – quindi con il +4, a 14 punti – la squadra di Alvini sarebbe in zona playoff.

