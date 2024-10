Ancora Ricciardi! Il Cosenza castiga l’ex Viali e sbanca il campo della Reggiana: in Emilia è 0-1

StrettoWeb

Una vittoria pesantissima. Un successo vitale, anche in ottica classifica. Lo avevamo scritto questo pomeriggio: la gara di Reggio Emilia, per il Cosenza, era alla portata. Avrebbe “chiesto strada” all’ex Viali, la squadra di Alvini. E così è: Micai e compagni sbancano il campo della Reggiana per 0-1 con una rete di Ricciardi, a segno anche sabato per il pari contro la Juve Stabia, e tornano a brindare ai tre punti dopo un mese e mezzo.

Il match si sblocca a ridosso dell’intervallo: cross dalla sinistra di Florenzi, sponda di testa di Strizzolo e girata vincente di Ricciardi. Un’unica rete, ma decisiva, anche perché il risultato non cambia più fino alla fine. Sino al gol il Cosenza si era mostrato più intraprendente, al netto di una Reggiana spuntata in fase di concretizzazione, ma le occasioni non erano mancate da una parte e dall’altra. Idem nella ripresa: locali inconcludenti, i calabresi si difendono bene e rischiano poco. Il secondo tempo si gioca tra ammonizioni e cambi, ma il match finisce così. Alvini si rilancia in classifica, accorciando a -2 dalla salvezza diretta, allontanando il Frosinone e scavalcando il Cittadella, che però giocano domani. Sul campo invece, con i 4 punti in più e quindi a quota 14, sarebbe zona playoff.

