Il Catanzaro ferma la capolista: Pisa di Inzaghi bloccato sul pari

Un Catanzaro solido, equilibrato e pratico blocca la capolista Pisa di Inzaghi sullo 0-0. Pari a reti bianche in Toscana per la compagine calabrese, che dà così seguito alla vittoria del rilancio contro il Sudtirol. Un buon punto, per Iemmello e compagni, in ottica salvezza. Grazie, anche, alla spinta dei 300 sostenitori presenti nel settore ospiti.

Caserta ripropone un 3-5-2 prudente per provare a portare a casa un prezioso. Al fianco di Iemmello questa volta non c’è La Mantia, ma Pittarello. Dal modulo, e dall’atteggiamento, si capisce il copione di gara. La squadra toscana fa la partita e anche il possesso palla, ma il Catanzaro concede poco. Ovviamente, la coperta è corta, e anche davanti si combina poco. Possibile svolta alla mezz’ora, per un gol di Toure che insacca dopo un cross di Canestrelli, ma l’arbitro annulla e il Var conferma. Si va così al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa, nonostante un Pisa sempre più arrembante, non cambia l’atteggiamento dei giallorossi, sempre attenti a concedere il meno possibile dietro. Questo, nonostante i cambi di Caserta, che nella ripresa comincia a mescolare un po’ le carte, pur non mutando sistema e approccio. Nel finale da segnalare il rosso a Pompetti, che ferma fallosamente Arena dopo un errore in disimpegno di Cassandro, ma il risultato non cambia.

