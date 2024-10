Risultati Serie B, la sagra dello 0-0: serata senza gol, tre gare a reti bianche. La nuova classifica

StrettoWeb

Una serata con tre partite e senza neanche una rete. Sarà successo poche volte, probabilmente, ma chi avrà guardato la diretta con tutte le gare in contemporanea sarà rimasto deluso. La seconda serata del turno infrasettimanale di Serie B, valevole per l’11ª giornata, ha portato in dote quattro pari, di cui tre – delle partite in serata – per 0-0. Così Cittadella-Sampdoria, Mantova-Palermo e Pisa-Catanzaro.

Di seguito i risultati della giornata e la nuova classifica.

Risultati Serie B, 11ª giornata

Bari-Carrarese 0-0

Brescia-Spezia 1-1

Juve Stabia-Sassuolo 2-2

Modena-Cremonese 2-2

Reggiana-Cosenza 0-1

Salernitana-Cesena 1-1

Sudtirol-Frosinone 1-1

Cittadella-Sampdoria 0-0

Mantova-Palermo 0-0

Pisa-Catanzaro 0-0

Classifica Serie B

Pisa 24 Sassuolo 22 Spezia 21 Cremonese 18 Palermo 16 Juve Stabia 16 Sampdoria 15 Cesena 15 Brescia 14 Bari 13 Catanzaro 13 Mantova 13 Sudtirol 13 Carrarese 12 Reggiana 12 Salernitana 12 Modena 11 Cosenza 10 Cittadella 9 Frosinone 8

Prossimo turno Serie B (2 e 3 novembre)

Bari-Reggiana

Carrarese-Juve Stabia

Spezia-Modena

Cosenza-Salernitana

Catanzaro-Frosinone

Cesena-Sudtirol

Cremonese-Pisa

Palermo-Cittadella

Sampdoria-Brescia

Sassuolo-Mantova

