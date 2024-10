Mantova-Palermo, brutto e noioso 0-0

StrettoWeb

Rallenta ancora in trasferta il Palermo, dopo un cammino quasi perfetto fuori casa in questo avvio di stagione. Dopo il pari con rimonta subita a Modena, e il tris alla Reggiana nel weekend, pari a reti bianche a Mantova. Un pari che non smuove più di tanto la classifica, lasciando i rosanero a -6 dal secondo posto.

Ritmi bassi nella prima parte, mentre nella ripresa la partita si ravviva un po’, con un gol del Mantova – di Galuppini – annullato però dal Var per via di un tocco col braccio dell’autore della rete. Nella parte finale di gara, doppia occasione dei siciliani con Le Douaron e Appuah. Brividi a tre minuti dal 90′ con la chance di Aramu. Finisce però così: 0-0.

