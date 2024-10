Fine 4° QT – La Viola vince 88-79

StrettoWeb

Ultimi 10 minuti di fuoco! Paulinus segna e va pure in lunetta dopo aver subito fallo: libero extra dentro (72-69). Paulinus si butta dentro con coraggio (74-69). Paulinus, mamma mia! Tripla con bacino al tabellone! Esplode il PalaCalafiore (77-69). Rimsa finisce a terra, interrotto il contropiede della Viola. Tecnico al coach ospite per proteste: libero dentro per Paulinus (78-69).

Bangu in lunetta: 0/2. Scredi fermato da un recupero irregolare, 2 liberi e 2 punti per lui (78-71). Primi due per Milazzo dopo oltre 5 minuti. Cessel ne mette 2 (80-71). Rimsa lotta con il fisico e porta a casa due liberi: 2/2 (80-73). Paulinus in lunetta, fuori per falli Rimsa: 2/2 (82-73). Rimbalzone di Giannullo, 4° fallo di Cessel: 1/2 per il lungo ospite (82-74). Gran tripla di Quarta (82-77). Bella giocata di Paulinus che pesca Cessel nel pitturato, 2 punti (84-77). Ruba palla Idiaru che poi non segna su contatto con Bolletta, alle sue spalle raccoglie Fernandez e non sbaglia da sotto (86-77).

Scredi pesca un fallo: 2/2 (86-79). Bolletta in lunetta: 0/2. Palla persa da Simonetti, mancano 21 secondi, Viola sul più 7. Fernandez in lunetta: 2/2 (88-79). La Viola vince!

