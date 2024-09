Tiro con l’arco, Campionati Hunter & Field: ancora un podio per gli Arcieri Club Lido

StrettoWeb

Nel fine settimana appena trascorso si sono svolti a Schilpario (BG) i Campionati Italiani Campagna e come tradizione sportiva regionale a parteciparvi ci sono gli atleti della società Arcieri Club Lido con quattro atleti. Infatti ad essersi qualificati alla manifestazione sono Poerio Piterà Edoardo nell’arco nudo Maschile seniores, Francesco Poerio Piterà nell’arco olimpico juniores, Poerio Piterà Anastasia nel compound allieve e la giovanissima Ludovica Fabio nel compound ragazze.

Ed è proprio della giovanissima atleta di Taverna la medaglia che la società si porta a casa. Oro per Ludovica Fabio nel compoud ragazze, il quindicesimo della storia sportiva societaria ad un campionato Italiano. Gli altri piazzamenti sono il quarto posto per Poerio Piterà Anastasia, il sesto per Poerio Piterà Francesco in una gara segnata da non poche problematiche tecniche e il 24° posto del Mister Poerio Piterà Edoardo nell’arco nudo seniores.

Proprio da questo ultimo vengono le parole di gioia per il risultato della giovane Ludovica, atleta in forze della società sportiva entrata solo lo scorso anno tra le file degli Arcieri Club Lido. “Ludovica in questi mesi si è impegnata tanto, e vederla sul podio con la medaglia al collo ci riempie di gioia per tutti i sacrifici fatti, tra allenamenti e gare. Il nostro grazie va pure ai genitori della giovane atleta che sono presenti sempre anche in società, ma un particolare ringraziamento va a chi ci sostiene e crede in noi TECH4GREEN di Catania. Il Semaforo Sila e Villa Marinella di Taverna, che in questo ultimo periodo hanno permesso al team di avere nuove divise e portare in alto i colori della nostra società”.

Molti i messaggi di soddisfazione e complimenti giunti da persone anche al di fuori della sfera sportiva del tiro con l’arco, messaggi che riempiono di orgoglio e soddisfazione non solo la giovane atleta ma tutto il Team.

