Taormina, Musolino: “De Luca costretto alla marcia indietro, torna il corpo della Polizia Locale”

“Quando si denunciano atti illegittimi, non si devono temere minacce, ma si deve procedere dritti per la propria strada e gli insulti del Sindaco di Taormina di certo non mi hanno mai impressionata. De Luca costretto alla marcia indietro”, è quanto annuncia il senatore di Italia Viva ed ex assessore della Giunta De Luca e Basile, Dafne Musolino.

“Con una nota del Segretario Generale di Taormina, dopo aver proposto l’abolizione del Corpo di Polizia Locale, appena qualche giorno fa, adesso ne propone il ripristino. Ovviamente, sempre e comunque, senza passare per il Consiglio Comunale. Insomma, ancora una volta avevo ragione io“, conclude Musolino.

