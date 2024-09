ReggioRavagnese, aperta la campagna abbonamenti: i prezzi

StrettoWeb

La ReggioRavagnese “è lieta di annunciare che è ufficialmente aperta la campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025, che vedrà la nostra squadra protagonista nel massimo campionato regionale per il decimo anno consecutivo. “Uno di noi” è lo slogan che abbiamo scelto per coinvolgere i nostri tifosi e non solo, perché crediamo fermamente che l’unione fa la forza. Tutti uniti verso un unico obiettivo, per l’amore verso questi colori che simboleggiano una passione chiamata ReggioRavagnese. Una stagione da vivere insieme, all’inseguimento di ambiziosi traguardi attraverso emozioni uniche che solo i nostri ragazzi in campo sono in grado di regalarci. Vieni a ruggire insieme a noi per diventare “Uno di noi”.

Prezzi abbonamenti

TESSERA GOLD – 100 €

TESSERA UOMO – 50 €

TESSERA DONNA – 20 €

BIGLIETTO SINGOLA GARA :

INTERO – 7 €

RIDOTTO DONNE E RAGAZZI UNDER 16 – 3 €

“Sarà possibile sottoscrivere il proprio abbonamento, presso la Segreteria dell’impianto sportivo de “La Cittadella dello Sport “, nei giorni di lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 15:30 alle 18:30”.

