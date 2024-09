Reggio Calabria, “Scuole all’Opera” omaggia Giacomo Puccini al Teatro Cilea

StrettoWeb

L’appuntamento annuale ed immancabile con l’Opera Lirica per le scuole al Teatro Cilea non tarda a farsi sentire. Si ritorna sul palcoscenico del Teatro Lirico Francesco Cilea di Reggio Calabria dal 18 al 21 Novembre con l’opera lirica comica in un atto, del compositore Giacomo Puccini, “Gianni Schicchi”, nell’anno delle celebrazioni Pucciniane che stanno avvenendo in Italia e nel resto del mondo. La Commedia per musica ispirata al XXX Canto dell’Inferno Dantesco, nella sua versione integrale e in costume d’epoca, proposta in una messa in scena originale, brillante e coinvolgente, e dedicata agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Scuole all’Opera in collaborazione con l’Orchestra del Teatro “F. Cilea” rinnova l’invito alle scuole della Calabria e della vicina provincia di Messina per quella che ormai è una tappa fissa nelle programmazioni delle uscite didattiche degli istituti scolastici. Un’edizione studiata e mirata, quella proposta dal Direttore Artistico e Musicale M° Alessandro Tirotta che saprà, attraverso una buona dose di umorismo e simpatia, coinvolgere i giovani alla scoperta di una nuova opera, probabilmente mai vista e con una trama, ispirata al Canto Dantesco, che sa molto di commedia all’Italiana, tra travestimenti, promesse disattese, amori, interessi economici e truffe. Insomma… ci sarà da divertirsi. A conclusione dell’opera, poi, il coinvolgimento degli studenti con l’ascolto e la partecipazione al canto Pucciniano “Nessun dorma!”.

Sempre grata per l’attenzione avuta in questi decenni di attività, Scuole all’Opera si ritiene “orgogliosamente pioniera di questo percorso culturale e divulgativo, che assieme all’Orchestra del Teatro Cilea vede ogni anno migliaia di ragazzi “all’Opera” interagire col palcoscenico in quella che definiremmo ‘esperienza col melodramma’, perché il focus è sempre incentrato sul giovane uditore che spesso canta e recita le parti salienti coi personaggi. Colpi di scena, interazione con gli artisti, tradizione e professionalità di caratura internazionale al servizio dell’opera, da sempre questi i punti di forza. Protagonisti dell’opera ovviamente saranno nomi importanti della lirica internazionale e nazionale, come sempre, cantanti veterani ed eccezionali che sposano la mission di Scuole all’Opera per amicizia e stima nei confronti del M° Tirotta e nel lavoro creato e consolidato in tutti questi anni, insomma, professionisti a sostegno delle nuove generazioni”.

“Ci saranno però anche debutti interessanti di giovani promesse, in un percorso virtuoso tra Istituzioni e palcoscenico, come quello istituito tra il Conservatorio Francesco Cilea e la struttura organizzante. E come sempre, partner del progetto Il Museo Archeologico Nazionale e il Museo del Bergamotto, che ospitano migliaia di studenti provenienti anche da molto lontano, a completamento di una giornata all’insegna della musica e della cultura. L’ITT Panella Vallauri, per il secondo anno consecutivo, dopo la magnifica esperienza dello scorso anno vissuta dagli studenti, sarà parte della produzione per le competenze grafiche e visive di tutto lo spettacolo. Tra qualche giorno verrà svelato il Cast e tutte le Maestranze coinvolte, che come ogni anno, insieme all’Orchestra del Teatro Cilea, creano opportunità artistiche e di lavoro restituendo grande professionalità e servizio culturale al territorio. Info: giannischicchi@scuoleallopera.it”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.