Reggio Calabria, un lettore su Fedez: “popolo senza dignità, io non c’ero e vi dico perchè”

“C’era da aspettarsi la mancanza di dignità da una buona quota di reggini, perché bisognava disertare il concerto di Fedez. Non mi aspettavo gran che da un mondo giovanile senza bussola, qualcosina in più (forse) da quello adulto. Forse avrà giocato positivamente il fatto che era la serata conclusiva e la gratuità dell’evento. Una cosa è certa: io non c’ero. Perché ho dignità e tengo davvero se non a Maria , al Cristianesimo nel suo complesso. Grazie. Giuseppe C.”. E’ quanto inviato alla Redazione di StrettoWeb da un lettore che commenta il concerto di Fedez che ha concluso ieri sera le festività mariane a Reggio Calabria.

