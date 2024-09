Reggio Calabria e i “30 mila euro a 4 Associazioni”: in Commissione è caos tra interpretazioni ed opportunità politica

StrettoWeb

E’ stata una commissione “controllo e garanzia” caotica, quella svolta oggi a Palazzo San Giorgio, a Reggio Calabria, per discutere della delibera n. 149 del 14 agosto. La riunione è iniziata con una polemica tra un componente della maggioranza ed il presidente Massimo Ripepi sulle foto scattate da un collaboratore del consigliere comunale. Da segnalare l’assenza del sindaco Giuseppe Falcomatà. E’ l’esponente della Lega, Armando Neri, a spiegare la situazione: “con questa delibera, l’amministrazione ha finanziato 4 associazioni per la realizzazione di altrettanti spettacoli culturali, volti a valorizzare alcune zone periferiche della Città, erogando in loro favore ben oltre 30.000 euro, tratti dal PON Metro Plus 2021-2027 nell’ambito del progetto “Distretto culturale e turistico della Città di Reggio Calabria”.

“Richieste arrivate a tempo scaduto”

“Dopo la scadenza dell’avviso dell’Estate Reggina sono arrivate a Palazzo San Giorgio 4 richieste da parte di 4 associazioni per realizzare eventi estivi a matrice culturale. Le richieste sono pervenute tra il 5 ed il 12 Agosto, quando ormai il programma dell’Estate Reggina era stato già definito ed anche presentato ed il relativo avviso era ampiamente scaduto”.

“Tanti elementi singolari”

“Nella Delibera di Ferragosto si legge che le 4 associazioni hanno comunicato di aver acquisito la disponibilità di alcuni artisti ad eseguire spettacoli musicali e che questa comunicazione è stata mandata da tutte le associazioni nella medesima data, ossia il 14 agosto, stessa data della Delibera di Giunta. Altro elemento che potremmo definire singolare è che ben due di questi 4 eventi musicali si sono svolti addirittura prima della pubblicazione della Delibera. Qui sento parlare di richieste spontanee? Che vuol dire? Qui c’è l’avallo dell’amministrazione, sotto la sollecitazione dello staff del sindaco. Urge chiarezza”, conclude Neri.

Botta e risposta tra maggioranza ed opposizione

Sulla questione relativa alla “delibera di Ferragosto”, e dopo le spiegazioni di Armando Neri, in aula si è acceso il dibattito. Carmelo Versace puntualizza: “non sono state finanziate associazioni, ma acquistati servizi da parte del comune. Sono cose diversissime tra di loro”. Mentre Giuseppe De Biasi ha richiesto “la copia degli atti delle associazioni che hanno presentato finanziamento e lo statuto”, chiedendo quali siano stati “gli eventi finanziati a Catona ed Arasì” e come è possibile che “il 14 agosto mattina sia stata presentata la domanda e la sera già si è svolta l’iniziativa“.

Giovanni Latella tenta di difendere l’operato dell’amministrazione: “non c’era nemmeno bisogno di convocare la commissione perchè tutto è molto chiaro. Si vuole buttare in caciara un’estate reggina straordinaria, si cerca solo la strumentalizzazione politica”. Angela Marcianò, invece, è durissima: “è sempre lo stesso modus operandi, vedi il caso Miramare. In sostanza cambia tutto per non cambiare nulla. Non conosco cosa vuol dire richiesta spontanea, sarà qualcosa che devo studiare“. Beppe Sera, al contrario, chiede agli esponenti dell’opposizione: “stiamo contestando la scelta dei luoghi, la procedura o le associazioni? Gli atti della delibera sono ineccepibili”. Il presidente Massimo Ripepi va giù duro: “convocheremo una nuova commissione su quanto successo, la procedura non credo sia corretta, vogliamo indagare per capire meglio”.

Le spiegazioni dei tecnici

La Dott.ssa Margherita Nunnari ed il Vice Segretario Generale, Dott.ssa Luisa Nipote, spiegano: “non c’era una scadenza per presentare la domanda, sono richieste arrivate spontaneamente a cui l’amministrazione comunale ha dato l’indirizzo politico di procedere”.

