“4 Associazioni, 30 mila euro e tanti interrogativi”: la “Delibera di Ferragosto” diventa un mistero

Il Presidente della Commissione Controllo e Garanzia, Massimo Ripepi, comunica alla stampa e alla cittadinanza che “domani, 3 Settembre 2024, si terrà una seduta della Commissione Controllo e Garanzia presso l’Aula Commissioni di Palazzo San Giorgio, prevista in prima convocazione alle ore 8:00 e in seconda convocazione alle ore 9:00”.

“L’incontro sarà dedicato alla discussione della delibera di Giunta, cosiddetta di ‘Ferragosto’, n. 149 del 14/08/2024, presieduta dal Sindaco e partecipata dal Vice Segretario Generale”. L’argomento è stato sollevato e approfondito dal Consigliere della Lega Armando Neri, ex Vice Sindaco, che ha inviato e richiesto l’annullamento della stessa delibera e l’istanza di accesso agli atti.

“Con tale delibera, l’Amministrazione Comunale ha finanziato 4 associazioni per la realizzazione di altrettanti spettacoli culturali, volti a valorizzare alcune zone periferiche della Città, erogando in loro favore ben oltre 30.000 €, tratti dal PON Metro Plus 2021-2027 nell’ambito del progetto ‘Distretto culturale e turistico della Città di Reggio Calabria”, si legge nella nota. “Eppure, mentre nel testo della delibera viene fatto presente che il 19 luglio 2024 la Giunta ha approvato il programma finale delle manifestazioni per l’Estate Reggina 2024, Palazzo San Giorgio ha comunque ricevuto ben quattro proposte da alcune associazioni per organizzare eventi estivi di carattere culturale al di fuori dei termini stabiliti. Queste richieste sono arrivate precisamente tra il 5 e il 12 agosto, periodo in cui il programma dell’Estate Reggina era già stato stabilito e reso pubblico, con l’avviso ormai scaduto da tempo”.

“Inoltre, la delibera specifica che l’Ufficio dello Staff del Sindaco, accogliendo le quattro richieste, ha autorizzato l’avvio rapido delle procedure necessarie per realizzare gli eventi proposti, i quali sarebbero stati poi inclusi nel programma “Estate Reggina 2024”. Nella stessa, per di più, è riportato che le quattro associazioni hanno informato di aver ottenuto la disponibilità di alcuni artisti per realizzare spettacoli musicali. Questa comunicazione è stata inviata da tutte le associazioni nello stesso giorno, il 14 agosto, che coincide anche con la data della delibera di Giunta”, continua la nota.

“La convocazione della Commissione Controllo e Garanzia, dunque, mira a fare chiarezza sulle modalità di erogazione dei fondi, nonché a garantire la trasparenza e la regolarità delle procedure amministrative seguite. La cittadinanza e la stampa sono invitate a partecipare e a seguire con attenzione i lavori della Commissione per una piena comprensione delle decisioni amministrative in corso”, si chiude il comunicato. Nuovi aggiornamenti, dunque, nella Commissione di domani.

