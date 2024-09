La Reggina ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti: info, orari e prezzi

StrettoWeb

Con una nota ufficiale, la Reggina ha comunicato la riapertura della campagna abbonamenti, a due giorni dall’inizio in campionato. A influire sulla decisione, come scrive il club, il “grande entusiasmo e il caloroso abbraccio dei tifosi alla squadra durante la presentazione a Piazza Castello“. Nella serata di mercoledì, gli ultrà hanno fatto sentire la propria voce, incitando la squadra a qualche giorno dalla feroce protesta, che però era nei confronti della proprietà (resta da capire qual è il pensiero del tifo organizzato verso Ballarino, assente domenica al Granillo e mercoledì sera).

Qualcuno, sicuramente tra i presenti, ha percepito un’aria diversa a Piazza Castello, anche se in centro città c’era qualche centinaio di tifosi, incluse le due squadre. Nonostante ciò, la società ha deciso di riaprire la campagna, anche per incrementare un numero di tessere molto basso (poco più di 2 mila abbonati).

Info e orari

“Sarà possibile sottoscrivere il proprio abbonamento presso il Gabbiotto del Centro Sportivo Sant’Agata nei seguenti giorni e orari:

Venerdì 6 dalle ore 15 alle ore 19:00

Sabato 7 dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18

Domenica 8 chiuso

Da Lunedì 9 a mercoledì 11 settembre dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 16 alle 18.

Potrai sottoscrive la tessera stagione online su Vivaticket e presso BCENTERS (via Via Sbarre Centrali 260/b Reggio Calabria – Orario continuato 9.00/19.30). E’ necessario presentarsi muniti di documento d’identità”.

I prezzi

INTERO : Curva Sud € 90, Tribuna Laterale € 200, Tribuna Centrale € 350, Vip € 500

: Curva Sud € 90, Tribuna Laterale € 200, Tribuna Centrale € 350, Vip € 500 UNDER 14 : Curva Sud € 60, Tribuna Laterale € 60, Tribuna Centrale € 60

: Curva Sud € 60, Tribuna Laterale € 60, Tribuna Centrale € 60 DONNE : Curva Sud € 60, Tribuna Laterale € 170, Tribuna Centrale € 250, Vip € 400

: Curva Sud € 60, Tribuna Laterale € 170, Tribuna Centrale € 250, Vip € 400 OVER 65: Curva Sud € 60, Tribuna Laterale € 170, Tribuna Centrale € 250, Vip € 450 DIVERSABILI: Tribuna Laterale € 170 (riservato ai possessori della legge 104 con disabilità superiore al 74%).

Possibilità di finanziamento

“Importo minimo finanziabile 180 euro, decorrenza media prima rata 30 giorni. •⁠ ⁠Esempio di finanziamento: Prezzo abbonamento 250,00 € in 10 rate da 25,75 € . Importo totale dovuto dal consumatore 275,25 € così determinati : 16 euro di imposta di bollo •⁠ ⁠9.25 € (pari al 3.7% dell’importo finanziato) quali commissioni. La richiesta di finanziamento potrà essere effettuata da tutti i tifosi dai 18 ai 78 anni di età, i quali dovranno presentare documento d’identità e tessera sanitaria, da consegnare al personale autorizzato unitamente a recapito telefonico ed indirizzo e-mail”.

“È comunque necessario essere in possesso di reddito, ma non ci sarà bisogno di presentare documentazione a supporto. Approvato il finanziamento, l’abbonamento dovrà essere ritirato presso il gabbiotto all’ingresso del Centro Sportivo Sant’Agata. Sarà possibile rateizzare uno o più abbonamenti presso l’agenzia in via Sbarre Centrali, 100 – Reggio Calabria”.

“Si comunica inoltre che, tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento durante la fase di prelazione, potranno ritirare la propria tessera negli orari sopra indicati. E’ obbligatorio presentare la ricevuta rilasciata al momento della sottoscrizione”.

