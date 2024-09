Reggina e Domotek si presentano alla città: la carica di Reggio in vista della nuova stagione

StrettoWeb

Questa sera, a quattro giorni dall’esordio ufficiale nel campionato di Serie D, la Reggina si è presentata ufficialmente alla città. Un evento congiunto, in pieno centro cittadino, insieme alla Domotek Volley, bella e giovane realtà di Pallavolo che l’anno scorso (il primo di attività) ha stracciato il torneo di Serie B nazionale e che quest’anno si appresta all’esordio in A3.

La serata, che si è svolta a Piazza Castello, ha visto la presenza di qualche centinaio di persone, ed è stata “accesa” dagli ultrà amaranto, i quali hanno cominciato ad intonare cori da stadio già ben prima dell’inizio dell’evento. La tifoseria organizzata domenica è rimasta fuori dal Granillo, in protesta con la proprietà, e ha cantato all’esterno dell’impianto. Nella serata di oggi, però, ha incitato la squadra, presente in toto. Tra le istituzioni, presenti Brunetti, Versace e Latella. Per la società amaranto, si sono visti il Presidente Minniti e il dirigente Giuseppe Praticò.

La presentazione della Domotek

L’evento si è aperto con una esibizione di Ginnastica Artistica a cura della Virtus Reggio e successivamente ha preso la parola la presentatrice della serata, che ha fatto salire sul palco la Domotek Volley, annunciando i nomi dei giocatori e dello staff dirigenziale e tecnico. A prendere parola, l’allenatore

Dopo le parole dell’allenatore Antonio Pellicanò, e del Direttore Generale Marco Tullio Martino, è stato invitato sul palco il Delegato allo Sport del Comune di Reggio Calabria, Giovanni Latella, che ha augurato alle due squadre una stagione entusiasmante, parlando anche delle strutture della città e dei problemi avuti domenica, con la chiusura della Curva Sud.

La presentazione della Reggina: le parole di Minniti, Pergolizzi e Barillà

Dopo una nuova esibizione di Ginnastica, è arrivato il momento della Reggina. La presentatrice ha annunciato i nomi dei calciatori e dello staff tecnico e dirigenziale. Poi ha preso la parola il Presidente Minniti: “ringrazio i tifosi che sono qui a festeggiare con noi, stare insieme qui è importante stasera. Faccio anche i complimenti alla Domotek”.

A seguire l’intervento di mister Pergolizzi: “sono tornato in una città che amo, dove sono stato bene, ma ora è importante riportare la passione in una piazza dal grande blasone e dal passato importante. Questo, soprattutto con i risultati. Il Granillo penso che sia la casa dei tifosi, dove gioire, e penso che senza tifosi il calcio non possa esistere. Dopo la fine c’è sempre un nuovo inizio e quindi dico: andiamo a prenderci quello che ci appartiene. Questo gruppo l’ho scelto con la società, sono dei ragazzi professionali che metteranno tutto sul campo e dimostreranno coi fatti quello che spesso con le parole non si può raggiungere”.

Il terzo intervento è stato quello di capitan Barillà: “quando si sposano i progetti la speranza è di portarli il più a lungo possibile”, ha esordito parlando del suo rinnovo. “Siamo qui a festeggiare ma l’obiettivo è farlo a fine anno, ne sono certo”, ha concluso.

Dopo circa un’ora, si è così conclusa la serata. Spenti i riflettori, i calciatori della Reggina si sono riuniti attorno agli ultrà, che li hanno incoraggiati in vista di domenica e della prossima stagione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.