Domotek Volley, la notte della presentazione: roster e coach uniti, Reggio Calabria sogna l’A2 | INTERVISTE

Domotek Volley e notti magiche, un binomio che dall’anno scorso è diventato una costante che si declina tra vittorie, emozioni e il ritorno della pallavolo reggina in Serie A divenuto realtà. Una cavalcata storica quella compiuta dall’armata reggina nella passata stagione: regular season dominata senza sconfitte, per lunghi tratti senza lasciare nemmeno un set agli avversari, poi i Playoff e la promozione.

Notte magica, la prima di tante in questa nuova stagione (si spera!), anche quella vissuta quest’oggi presso piazza Castello, sede della presentazione del roster per la stagione 2024-2025 che vedrà i reggini partecipare al campionato di Serie A3. StrettoWeb ha raccolto le sensazioni dei protagonisti.

Le emozioni di coach Polimeni

Da chi partiamo? Ovviamente dall’artefice di tutto, l’uomo che dalla panchina ha guidato i suoi ragazzi verso la vetta prima, poi verso la promozione. Coach Antonio Polimeni si è detto fortemente emozionato al ‘primo incontro’ con la città nella nuova stagione.

L’entusiasmo del direttore generale Martino

Non solo una grande squadra, costruita ad arte dal ds Cesare Pellegrino e guidata da coach Polimeni, ma anche il supporto di una dirigenza importante. Un altro degli artefici del trionfo della Domotek Volley Reggio Calabria è il direttore generale Marco Tullio Martino che ai microfoni di StrettoWeb ha rivelato le proprie emozioni in vista della Serie A3 e ha confessato che ‘il segreto’ della Domotek Volley è che… non c’è alcun segreto! Solo grande lavoro e tanta passione.

Il roster della Domotek Volley Reggio Calabria per la stagione 2023-2024

Tanti volti nuovi nel roster della Domotek Volley che ha deciso di alzare il livello, come la categoria impone, per disputare una stagione ambiziosa. Non si poteva ripartire se non da lui, il capitano, Domenico Laganà, già condottiero in Serie B e che in Serie A3 vuole riconfermarsi guida tecnica e morale del gruppo.

Di seguito il roster completo della Domotek Volley 2024-2025:

Saverio De Santis (Libero)

Fabio Giuliani (Centrale)

Alessandro Stufano (Centrale)

Francesco Galipò (Schiacciatore)

Marco Spagnol (Schiacciatore)

Antonio Picardo (Centrale)

Massimiliano Lopetrone (Libero)

Lorenzo Esposito (Palleggiatore)

Kevin Lamp (Schiacciatore)

Edoardo Murabito (Palleggiatore)

Marco Pugliatti (Palleggiatore)

Domenico Laganà (Schiacciatore)

Marco Soncini (Schiacciatore)

Enrico Lazzaretto (Schiacciatore)

