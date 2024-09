La Reggina cambia denominazione e diventa “SSD FC Reggio Calabria a R.L.”

StrettoWeb

Tempo di trasformazioni e aggiornamenti societari, per la Reggina, che domenica ha conosciuto la prima sconfitta stagionale, all’esordio in casa e già al secondo turno. Uno stop al Granillo, contro la Scafatese, che ha già messo a nudo diversi limiti da parte della compagine amaranto, la quale sarebbe rimasta addirittura a un punto dopo due gare (come l’anno scorso) se non fosse stato per il rigore generoso oltre il 90′ concesso a Barcellona.

Tornando agli aspetti societari, come si può vedere dall’atto ufficiale del registro delle imprese, il club ha cambiato denominazione, diventando “SSD FC Reggio Calabria a R.L.”, società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata. La sigla, invece, rimane “A.S. Reggina 1914 ASD“. Gli aggiornamenti si sono verificati il 13 settembre, con il 16 data di ultimo protocollo. Con un capitale sociale dichiarato di 21 mila euro, la proprietà è attualmente suddivisa nelle figure di Ballarino (51%, con 10.710 euro), Minniti (40%, con 8.400 euro) e Vitale (9%, con 1.890 euro).

