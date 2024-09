La Reggina conferma il cambio di denominazione

StrettoWeb

“In merito alla notizia riportata da una testata giornalista locale relativamente la questione denominazione, preme sottolineare che, ad oggi, nessun contenzioso è stato notificato alla scrivente Società e che, la temporanea denominazione “SSD FC Reggio Calabria a r.l.” è frutto di un iter procedurale societario avviato prima dell’acquisizione del marchio e della denominazione e del relativo cambio della denominazione in “A.S. Reggina 1914”; iter che si concluderà, entro pochi giorni, con il naturale allineamento delle denominazioni in “SSD A.S. Reggina 1914 a r.l.”.

E’ quanto scrive la Reggina in una nota, facendo delle precisazioni in merito alla notizia del cambio di denominazione, praticamente confermato. Come scritto ieri anche su StrettoWeb, infatti, l’atto ufficiale è avvenuto il 13 settembre, ma è stato protocollato il 16, due giorni fa, così come si evidenzia dal Registro delle Imprese. La sigla, invece, è rimasta A.S. Reggina 1914 ASD, il nuovo nome assunto prima dell’estate.

