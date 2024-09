Meteo Reggio Calabria, le previsioni per domani martedì 24 settembre

StrettoWeb

Martedì 24 Settembre a Reggio Calabria si preannuncia una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteo variabili. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della mattina ci sarà un miglioramento con l’arrivo di nubi sparse. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente coperto, per poi schiarirsi nella sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 20,9°C e i 25,7°C. La velocità del vento varierà, ma si attesterà prevalentemente su valori leggeri, con punte di brezza vivace nel pomeriggio.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Reggio Calabria vedrà un inizio di giornata con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91%. La temperatura si manterrà intorno ai 21,2°C, con una leggera percezione di caldo a 21,4°C. La velocità del vento sarà di circa 4,1 km/h da Nord, con raffiche che potranno arrivare fino a 6,1 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non assente.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si presenterà coperto, ma la temperatura inizierà a salire, raggiungendo i 22,9°C alle 07:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, e già dalle 08:00 si potranno osservare nubi sparse. Le temperature continueranno a salire, toccando i 25,5°C intorno alle 10:00. La velocità del vento rimarrà moderata, con valori che si attesteranno tra i 8,7 km/h e i 10,4 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature inizieranno a scendere, arrivando a 24,6°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 15,1 km/h. Non si registreranno precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia sarà presente.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà nuovamente sparso. Le temperature scenderanno fino a 20,9°C alle 23:00, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno gradevoli e una diminuzione della probabilità di pioggia. Domani, mercoledì, si prevede un cielo prevalentemente sereno, mentre giovedì potrebbero tornare nubi sparse. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +21.1° perc. +21.4° prob. 31 % 4.8 N max 6.6 Tramontana 80 % 1014 hPa 5 cielo coperto +21° perc. +21.3° prob. 40 % 8 N max 10.2 Tramontana 83 % 1014 hPa 8 nubi sparse +24.1° perc. +24.4° prob. 4 % 9.4 N max 11.2 Tramontana 69 % 1015 hPa 11 nubi sparse +25.7° perc. +25.9° prob. 2 % 12 NNO max 14.4 Maestrale 63 % 1016 hPa 14 cielo coperto +25.1° perc. +25.4° prob. 12 % 14 NNO max 16.2 Maestrale 65 % 1016 hPa 17 nubi sparse +22° perc. +22.3° prob. 8 % 14.5 N max 19.1 Tramontana 78 % 1016 hPa 20 nubi sparse +21.3° perc. +21.6° Assenti 9.2 N max 12.3 Tramontana 79 % 1017 hPa 23 nubi sparse +20.9° perc. +21° Assenti 8.2 NNE max 10.3 Grecale 74 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:46

