Meteo Ragusa, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

Venerdì 27 Settembre a Ragusa si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e sereno. Le previsioni del tempo indicano un cielo completamente sgombro da nuvole, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura percepita sarà in linea con quella reale, garantendo un comfort ottimale per le attività all’aperto. I venti si presenteranno leggeri, contribuendo a rendere l’atmosfera piacevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18,8°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La copertura nuvolosa sarà assente, permettendo di godere di un cielo sereno. L’umidità si manterrà alta, intorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1016 hPa. I venti saranno leggeri, provenienti da Ovest-Nord Ovest, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 26,3°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa sarà pari a zero. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 50%. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una brezza vivace, con velocità che varieranno tra i 9 km/h e i 18 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi attorno ai 25°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, ma si manterrà comunque su valori accettabili. I venti si presenteranno ancora leggeri, con una intensità che non supererà i 17 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 20,7°C. Anche in questa fase, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo favorevoli continueranno a persistere. L’umidità si attesterà attorno al 71%, mentre i venti si faranno più deboli, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Ragusa indicano una giornata di Venerdì 27 Settembre all’insegna del bel tempo e della stabilità atmosferica. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un clima ideale per godere delle bellezze della città e dei suoi dintorni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +18.5° perc. +18.7° Assenti 6.2 O max 7.3 Ponente 89 % 1016 hPa 5 cielo sereno +18° perc. +18.3° Assenti 6.4 ONO max 7.5 Maestrale 92 % 1015 hPa 8 cielo sereno +23.2° perc. +23.2° Assenti 11.7 O max 20.1 Ponente 62 % 1016 hPa 11 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 18.8 O max 21.3 Ponente 50 % 1015 hPa 14 cielo sereno +25.8° perc. +25.8° Assenti 16.8 O max 18.8 Ponente 54 % 1013 hPa 17 cielo sereno +21.8° perc. +21.9° Assenti 9 ONO max 11.4 Maestrale 72 % 1014 hPa 20 cielo sereno +21° perc. +21° Assenti 5.2 NO max 5.8 Maestrale 73 % 1015 hPa 23 cielo sereno +20.7° perc. +20.6° Assenti 4.7 ONO max 5 Maestrale 70 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:46

