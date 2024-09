Messina, Terza Municipalità tra degrado ambientale e crisi idrica: “situazione drammatica”

StrettoWeb

“La situazione igienico – sanitaria in via Aristotele a Valle degli Angeli così come nello spazio antistante la ex scuola Nicholas Green è gravissima. Nonostante i costanti interventi di bonifica della Messina Servizi Bene Comune, alla quale non può certamente essere ricondotta alcuna responsabilità per lo scempio ambientale, la situazione è diventata drammatica“. Così in una nota il Presidente della Terza Municipalità di Messina, Alessandro Cacciotto.

“Trovo sconcertante il comportamento di chi abbia preso la zona come un cassone in cui depositare rifiuti di ogni tipo, sacchetti di spazzatura, suppellettili, realizzando in modo artigianale anche una sorta di casa per gatti. Trovo ingiusto che tanti residenti debbano essere costretti a vivere in queste condizioni nonostante l’ Comunale stia cercando con l’utilizzo di telecamere ed agenti della municipale di frenare il fenomeno del degrado dei rifiuti abbandonati“.

“Mi auguro che anche il mini pool creatosi in Prefettura contro l’abbandono della spazzatura possa portare a dei risultati. Messina Servizi Bene Comune, come già costantemente fa, è già a conoscenza della situazione ed ha programmato i necessari interventi di bonifica. Bisognerebbe però farsi veramente un mea culpa per il degrado ambientale che è divenuto una costante in città frutto del disprezzo di pochi che intaccano i tanti cittadini che intendono vivere un quartiere ed una città sempre migliore”.

Oltre al problema rifiuti, lo stesso Cacciotto sottolinea la grave situazione idrica, che permane da tempo. “Avremmo voluto anche noi della Terza Municipalità ‘festeggiare’ la fine della crisi idrica o comunque dei disservizi, in virtù di quanto rappresentato recentemente dall’Amministrazione Comunale ma, per noi, non è così. Premetto che quasi quotidianamente si interloquisce con l’Amministrazione Comunale sulla questione idrica, ma evidentemente più di qualcosa sembra non funzionare”.

“Ma andiamo con ordine. In località Gazzi, ad esempio, ma non solo, da qualche tempo a questa parte, la mattina dai rubinetti sgorga acqua arancio/marrone. Problema già evidenziato all’ Assessore competente. Rimangono i problemi di pressione e di limitazione acqua per diversi utenti di Quartiere Lombardo, nonostante l’Amministrazione stia cercando di correre ai ripari. A Valle degli Angeli utenti registrano mancanza d’acqua”.

“A Villaggio Aldisio tante utenze continuano a convivere con acqua ridotta sempre più al lumicino. Addirittura stamattina alle 8 fine acqua per poi successivamente essere attivata e poi nuovamente, come ormai da tempo capita, essere nuovamente sospesa. Sono alcune delle segnalazioni che giornalmente sia a me che ai miei colleghi della Terza Municipalità arrivano. La situazione purtroppo è sempre ‘pesante’ e tanti cittadini stanchi di sopportarne il peso”, conclude Cacciotto.

