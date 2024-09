Messina: acqua “marrone” dai rubinetti, il consigliere Gioveni chiede immediate verifiche

StrettoWeb

“Da diversi giorni in via Reggio Calabria e dintorni dai rubinetti scorre acqua di colore marrone, quindi probabilmente ricca di particelle ferrose o che addirittura potrebbe risultare inquinata. C’è naturalmente molta preoccupazione fra i residenti, alcuni dei quali stamattina, dopo le mancate risposte da parte di Amam alle loro segnalazioni, mi hanno allertato”, è quanto afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni.

“Ho subito richiesto quindi un intervento direttamente all’assessore ai rapporti con Amam Francesco Caminiti, chiedendo di far effettuare immediatamente delle verifiche e adottare gli opportuni e risolutivi provvedimenti, al fine di consentire a stretto giro ai residenti il normale riutilizzo dell’acqua, sia per fini igienico-sanitari, sia per uso potabile“, conclude Gioveni.

