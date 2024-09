Cesare Cremonini in concerto a Messina, 20 mila biglietti venduti in 2 ore

StrettoWeb

Boom per Cesare Cremonini a Messina, sono già 20 mila i biglietti venduti per l’appuntamento di sabato 28 giugno 2025. L’artista torna in Sicilia dopo 7 anni di assenza. A due anni dal suo ultimo tour negli stadi, culminato nel grande evento all’Autodromo di Imola, e dallo strepitoso tour invernale nei palazzetti, che lo ha visto protagonista assoluto con show indimenticabili, Cesare Cremonini torna sulle scene musicali e lo fa con due importanti annunci: l’uscita del nuovo singolo “Ora che non ho più te” (disponibile da stasera a mezzanotte su tutte le piattaforme digitali e da domani in radio) e il ritorno dal vivo nel 2025 con “Cremonini live25″.

“L’artista Cremonini va ad arricchire la programmazione estiva 2025 degli appuntamenti promossi dall’Amministrazione comunale che renderà il mese di giugno una full immersion di musica a Messina”. È quanto hanno dichiarato il sindaco di Messina Federico Basile e l’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro.

