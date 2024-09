Cesare Cremonini in concerto a Messina: “Sicilia posto magico e popolo meraviglioso”. E quel giorno del 2000…

StrettoWeb

A Messina la prossima estate arriverà l’ennesimo super cantante italiano, dopo le ultime grandi stagioni vissute. Nell’estate appena trascorsa si ricordano infatti i vari Ultimo, Max Pezzali, Zucchero. Nella prossima, tra gli altri, ci saranno Marco Mengoni e Cesare Cremonini. Quest’ultimo ha annunciato proprio ieri il suo tour negli stadi “Cremonini live25”, in concomitanza con l’uscita del nuovo singolo “Ora che non ho più te”. L’artista bolognese sarà al Maradona di Napoli, al San Nicola di Bari e appunto al Franco Scoglio di Messina.

In Sicilia ci torna a sette anni dall’ultima volta, mentre a Messina risale addirittura il suo primissimo concerto coi Luna Pop, da giovanissimo. Lui stesso lo ha ricordato in un video in cui ha esaltato la Sicilia, la terra, il popolo. “Torno in Sicilia, un posto magico, un luogo di una profondità umana straordinaria. Questo è uno dei motivi per cui 25 anni fa decidemmo di iniziare dalla Sicilia: il primo concerto della mia carriera con i Luna Pop fu nel 2000 a Capo d’Orlando. Lì scoprimmo di essere nel mondo della musica, invitammo i giornalisti a venire a vederci e fu un’esperienza storica per me e per la mia biografia. Oggi finalmente torno in Sicilia per suonare in uno stadio dopo tanti anni di carriera e tante canzoni. E tornerò a Messina. Spero di poter restare oltre il concerto per potermi godere la Sicilia e questo popolo meraviglioso”.

Le tappe del tour “Cremonini live25”

Queste le date del “Cremonini live25”:

8 giugno Lignano,

15 giugno Milano,

19 giugno Bologna,

20 giugno Bologna,

24 giugno Napoli,

28 giugno Messina,

3 luglio Bari,

8 luglio Padova,

12 luglio Torino,

17 luglio Roma.

Info biglietti

I biglietti saranno in vendita a partire da venerdì prossimo, 27 settembre, in tutti i punti fisici autorizzati ed online nei Circuiti:

Box Office Sicilia: ctbox.it; tel. 0957225340

Ticketone: ticketone.it; tel. 892101

Ticketmaster: ticketmaster.it;

Vivaticket: vivaticket.it;

I biglietti delle Tribune (A, B, C) saranno tutti venduti a posti numerati su pianta, per un più ordinato e comodo afflusso del pubblico, mentre è confermata la oramai abituale divisione del manto erboso nei due settori “PRATO GOLD” e “PRATO” con posti in piedi. Per gli acquisti online sarà possibile optare per la “stampa da casa” che permette la stampa diretta del titolo d’ingresso che agevola l’accesso ai cancelli dello Stadio senza ulteriori cambi o adempimenti. Per l’acquisto dei biglietti per disabili, con ingresso dedicato e posto in Tribuna B, occorre inviare una mail a disabili.messina2025@gmail.com; allegando l’attestazione di disabilità al 100% con eventuale attestazione di indennità di accompagnamento: il riscontro verrà dato tre mesi prima del concerto via mail.

