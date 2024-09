Catania, Grella entusiasta per l’avvio. Ed esalta Sturaro: “prima i fischi, ora…”

StrettoWeb

La partenza del Catania è super. Lo dimostrano i risultati, lo dimostrano le prestazioni, lo dimostra la grande forza messa in atto contro avversarie di livello. La rosa è tra le più forti del girone, se non forse la più forte; l’allenatore è invece il migliore tra tutte e 60 squadre di terza serie; la piazza, poi, non ne parliamo, e infatti per sabato sera contro il Picerno si va verso il sold out dello stadio Massimino. Di tutto questo, ovviamente, è entusiasta Grella, che ha parlato al Corriere dello Sport.

“I risultati sono figli di un atteggiamento che nasce in settimana, sono frutto del grande lavoro svolto da Toscano su un gruppo di calciatori che si è messo subito a disposizione. Nuovi acquisti? Abbiamo scelto puntando soprattutto sul profilo caratteriale, questo ci ha portato a ottenere un grande avvio di stagione. Ci siamo confrontati con il presidente Pelligra e con Mark Bresciano, sapevamo che l’inizio di stagione non sarebbe stato semplice. Per questo motivo, quanto abbiamo già ottenuto dà ulteriore conferma delle grandi qualità di questo Catania. A partire proprio da Toscano e Faggiano, nessun alibi ma voglia di risolvere i problemi”.

“La fortuna può essere in parte attirata dal lavoro che viene svolto in settimana. È accaduto sia con il Crotone che con il Benevento, che ha giocato un ottimo secondo tempo”. Grella, per evidenziare cosa è cambiato rispetto ai mesi scorsi, prende a esempio Sturaro: “il suo salvataggio sulla linea andrebbe mostrato nei settori giovanili, sapevo che sarebbe ‘tornato’. Ho visto in lui grande determinazione, dopo i fischi della scorsa stagione ha trascorso le vacanze a lavorare per riuscire a trasformarli in applausi. Oggi è un esempio per il Catania”.

E infine sul gruppo e sul match di sabato: “noi abbiamo una squadra che non dipende dal singolo ed è gestita da un allenatore che non si fissa su un undici base. Picerno? Squadra forte che mi ha già impressionato la scorsa stagione, hanno poca pressione e giocano bene. Sarà un buon test, anche perché chi incontra il Catania gioca sempre una finale di Champions”.

Guglielmotti: “non ero mai partito con un pubblico del genere, in città si assapora calcio”

Oltre a Grella, ai microfoni del club ha parlato anche Davide Guglielmotti, il quale ha tracciato un bilancio di questo primo periodo sotto l’Etna. “Ho scelto questa piazza oltre che per il blasone anche per il progetto che c’è dietro. Una costruzione e una programmazione futura sono importanti per un calciatore. Noi competitivi ma umili? Senza dubbio. Inizialmente il mister disse che non è tanto il risultato, quanto il progresso che dobbiamo e che cerchiamo di fare partita dopo partita. Il processo di crescita di una squadra porta ai risultati, che per ora guardiamo poco”.

“Cosa ho assimilato dell’ambiente Catania? Non ero mai partito con un pubblico del genere, alla prima c’erano forse 18 mila persone, è una delle cose che mi ha stupito di più. In città si assapora calcio, dal bar la mattina all’hotel la sera, sono tutti sul pezzo Io e la squadra abbiamo progetti e voglie importanti, credo sia un percorso da vivere di domenica in domenica. Il Picerno? Gioca da tanto tempo insieme, verranno sicuramente agguerriti, sono a 7 punti come noi, non è una partita chiave ma importante, ci stiamo preparando adeguatamente e qualche ragazzo con acciacchi sta recuperando”.

Calciomercato, c’è una ufficialità

“Catania Football Club rende noto di aver acquisito dall’Imolese Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Klaidas Laukžemis, nato a Kaunas il 16 marzo 2005. Successivamente, il giovane portiere lituano è stato ceduto a titolo temporaneo alla Società Sportiva Calcio Ancona A.S.D”. Così in una nota il club rossoblu.

