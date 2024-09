Così Toscano ha già stregato Catania: Massimino verso il sold out per il match contro il Picerno

StrettoWeb

Mettici un sabato sera, mettici quello che è già uno scontro al vertice, mettici una squadra che piace e che ha battuto consecutivamente due delle squadre più importanti del girone, con prestazioni convincenti ed entusiasmanti. Ecco, così, in poche settimane, un uomo di nome Domenico (ma per tutti Mimmo) e di cognome Toscano ha fatto dimenticare le calde settimane agostane e ha riportato grande entusiasmo a Catania.

Si sa, sotto l’Etna – calcisticamente parlando – basta poco per riportare i pienoni allo stadio, così come insegna la stagione di Serie D. E l’arrivo di un “mostro” in panchina per la Serie C, unito agli ultimi acquisti di mercato, ha sicuramente fatto sì che il Catania potesse essere considerato tra le favorite. Il campo non ha finora tradito le attese e quindi, sabato sera, si va verso il sold out per il match del Massimino contro il Picerno. Di fronte, infatti, c’è una delle squadre più attrezzate, per gioco espresso, non considerata più una sorpresa.

Sul fronte biglietti, la Curva Nord è già tutta esaurita, sono stati staccati 2.500 biglietti e questi vanno ad unirsi ai 13 mila abbonati circa. La Curva Sud è pronta a prepararsi allo stesso destino, per quello che comunque sarà uno stadio da paura. Catania è pronta a una notte da sogno. In caso di vittoria, sarebbe – anche se siamo solo all’inizio – un segnale già importante su quelli che sono gli obiettivi del club del Presidente Pelligra.

