Caos scuole a Reggio Calabria, Ripepi contro Briante: “manca di rispetto a famiglie e studenti”

StrettoWeb

Prosegue la polemica a Reggio Calabria per l’assenza dell’assessore Briante alla Commissione controllo e garanzia con all’ordine del giorno l’emergenza scuole. In una diretta social, il presidente Massimo Ripepi non le manda a dire: “l’assessore Briante ha mancato di rispetto a famiglie, studenti e consiglieri comunali. La giustificazione dell’atto vandalico alla scuola Larizza non regge proprio, poteva andare dopo a vedere i bagni. Tra l’altro, ho saputo, che non si è recata nemmeno a portare la solidarietà al preside. Ma come è possibile?”, rimarca Ripepi.

“E’ evidente che Briante si nasconde, fa il gioco delle tre carte come il sindaco Falcomatà. L’amministrazione sappia che l’opposizione di centrodestra è unita e che la pensa nello stesso modo. Ai cittadini chiedo di starci vicino, insieme cambieremo la nostra meravigliosa città”, conclude Ripepi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.