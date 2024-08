Val Gallico, la soddisfazione di mister Aquilino dopo il test contro la Reggina

StrettoWeb

Il Val Gallico Calcio ha sostenuto ieri pomeriggio il suo ultimo test-match prima degli impegni ufficiali. Sul prato dell’“Oreste Granillo” la compagine di mister Aquilino ha disputato due tempi da 45 minuti contro la Reggina. Punteggio finale 3-0 per gli amaranto che sono passati a condurre con la bella punizione di Laaribi sul tramonto della prima frazione, per poi trovare in avvio di ripresa il raddoppio con Barranco. A chiudere i conti, sempre su punizione eseguita benissimo, capitan Barillà.

Un Val Gallico che comunque ha lasciato ottime impressioni: squadra corta e che ha sempre cercato di non sprecare nessun pallone. Ospiti che hanno costruito anche interessanti conclusioni verso lo specchio di porta avversario. Col trascorrere dei minuti è venuto fuori il maggior tasso tecnico della Reggina, con mister Aquilino che ha dato spazio a gran parte degli elementi in panchina, trovando belle risposte anche dagli under impiegati.

Soddisfatto a fine gara il tecnico del Val Gallico: “ci tengo a ringraziare la Reggina, con mister Pergolizzi in testa; un piacere ed un onore trovarsi qui. È stato un test importante. Abbiamo tenuto il campo discretamente, ma si tratta sempre di calcio d’agosto, con i carichi di lavoro ancora non sono stati smaltiti. Mi ritengo soddisfatto. Non è facile assemblare una squadra praticamente nuova – prosegue Aquilino – un plauso ai ragazzi che ci seguono alla grande. L’atteggiamento è quello giusto”. Adesso si attende l’esordio stagionale: il 4 settembre (e poi l’8) via alla fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza e Promozione.

