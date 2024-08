Serie D, l’ex Messina Ezio Raciti è il nuovo allenatore del Città di Sant’Agata

StrettoWeb

“Il Città di Sant’Agata comunica di aver affidato all’allenatore Ezio Raciti, la guida tecnica della squadra, per la stagione 2024/25! Catanese di nascita, Raciti può vantare un curriculum di tutto rispetto per la categoria. Protagonista di due clamorose salvezze con il Messina, in Serie C, nella stagione 21/22 e nella stagione 22/23, in passato ha allenato anche il Siracusa in Serie C nella stagione 18/19 e il Troina in Serie D, nella stagione 20/21. L’allenatore verrà presentato alla stampa e ai tifosi, Giovedì 29 agosto alle ore 11:00, allo stadio “Biagio Fresina”.

Così in una nota il Città di Sant’Agata comunica il bel colpo in panchina. Dopo due salvezze incredibili col Messina, Ezio Raciti firma per il club peloritano del girone I di Serie D.

