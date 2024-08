San Luca, intervento chirurgico per Ortiz dopo il brutto infortunio

StrettoWeb

“A.S.D. San Luca 1961 comunica che il calciatore Lucas Allende Ortiz si è sottoposto in mattinata all’intervento chirurgico maxillo-facciale presso la clinica “Renato Dulbecco” di Catanzaro. La società ringrazia il dottor Elio Giofrè e l’intero entourage della struttura per la professionalità dimostrata”.

“Lucas Allende Ortiz rimarrà sotto osservazione fino alla giornata di lunedì, previsto un mese di stop per il calciatore al quale auguriamo una prontissima guarigione ed il più grande in bocca al lupo”. Così in una nota il San Luca comunica l’intervento effettuato al calciatore Ortiz, finito in ospedale dopo un brutto infortunio nel corso di una amichevole, poi sospesa dopo l’episodio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.